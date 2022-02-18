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Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.02.2022 18:16
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından pas, 5'e 2 top kapma, dar alan, şut, taktik ve hava topu çalışıldı.

Bordo-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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