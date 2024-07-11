Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar: Bu Sezon Hedeflerimiz Yüksek - Son Dakika
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Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar: Bu Sezon Hedeflerimiz Yüksek

Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar, Trendyol Süper Lig fikstür çekimi sonrasında yaptığı açıklamada, bu sezon daha yüksek hedeflerinin olduğunu belirtti. Akpınar, takımın geçen sezon Galatasaray'ı mağlup ettiğini ve güzel bir kura çektiklerini söyledi. Ayrıca, deprem bölgesi olduklarını ve sahalarının olmamasının taraftarların gelmesini engellediğini ifade eden Akpınar, bu sorunların başkanlarının çabalarıyla çözüleceğine inandığını dile getirdi.

11.07.2024 15:46
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Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına konuşan Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar, "İlk maçta geçen yılın şampiyonu Galatasaray'ı çektik. Geçen sezonda aldığı tek mağlubiyet var, o da Hatayspor'dan. Güzel bir kura olduğunu düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun. Yıkılan bir memleketin gülen yüzü olacağız. Hiç kimse merak etmesin. Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz. Biliyorsunuz, deprem bölgesiyiz. Şartlarımız diğer takımlara göre çok daha ağır. Sahamız yok. Sahamız olmadığı için taraftarlarımız daha çok gelemiyor. Bu sene inşallah başkanlarımızın sayesinde bu sorunları çözeceğiz. Daha üst sıralarda bitireceğimizi umuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar: Bu Sezon Hedeflerimiz Yüksek - Son Dakika
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