Hatayspor - Galatasaray: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Hatayspor - Galatasaray: 1-1 Beraberlik

Hatayspor - Galatasaray: 1-1 Beraberlik

Süper Lig'de Hatayspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Osimhen penaltı ile eşitliği sağladı.

17.01.2025 22:20
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Görkem Sağlam'ın sol taraftan ortasında Calvo'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

53. dakikada Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Dries Mertens, Cemali Sertel'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.

56. dakikada penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

57. dakikada Dries Mertens'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

65. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan ortasında Victor Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi.

90+3. dakikada Massanga Matondo'nun Kerem Demirbay'dan kazandığı topla başlayan Hatayspor atağında, Boutobba'nın vuruşunda Jakobs'a çarpan meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci

Atakaş Hatayspor: Visar Bakaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Kerim Alıcı dk.73), Görkem Sağlam (Recep Burak Yılmaz dk. 87), Lamine Diack, Abdulkadir Parmak (Bilal Boutobba dk. 73), Fernandes, Rivas (Massanga Matondo dk. 73), Aboubakar (Strandberg dk. 90+2)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Selimcan Temel

Teknik Direktör: Murat Şahin

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan (Kerem Demirbay dk. 46), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Roland Sallai dk.46), Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Michy Batshuayi dk. 82), Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Elias Jelert dk. 90+5), Dries Mertens (Yusuf Demir dk. 88), Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Victor Nelsson, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Cemali Sertel (dk. 28), (Atakaş Hatayspor), Osimhen (dk. 56 pen) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan (Galatasaray), Kamil Ahmet, Lamine Diack, Fernandes, Visar Bakaj (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor - Galatasaray: 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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