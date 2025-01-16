Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde çıktığı 18 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde de 31 gol gördü.
Bordo-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetiminde 50 puanla lig lideri Galatasaray karşısında galibiyeti hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Hatayspor Galatasaray'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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