Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Belçika Futbol Federasyonundan Jan Boterberg VAR koltuğunda oturacak.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Cihan Aydın'ın düdük çalacağı mücadelede AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapacak.
Son Dakika › Spor › Hatayspor-Galatasaray Maçında VAR Hakemi Boterberg - Son Dakika
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