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Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'de çalışmalarını sürdüren Hatayspor, yarın karşılaşacağı Gaziantep FK karşısında 3 puan alma hedefinde çalışıyor. Son 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
09.01.2024 - 13:03,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'de çalışmalarını sürdüren Hatayspor, yarın karşılaşacağı Gaziantep FK karşında 3 puan alma hedefinde çalışıyor.

Süper Lig 16'ncı hafta erteleme müsabakasında Mersin'de Hatayspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Yarın, Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, Gaziantep FK maçının gülen tarafı olmak istiyor. Bu Kapsamda Hatayspor, dün Silifke Şehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Son 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Kaynak: DHA
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