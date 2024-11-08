Hatayspor, Gaziantep FK'yi Yenip Çıkışa Geçmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Hatayspor, Gaziantep FK'yi Yenip Çıkışa Geçmeyi Hedefliyor

Hatayspor, Gaziantep FK\'yi Yenip Çıkışa Geçmeyi Hedefliyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Gaziantep FK karşısında almak istiyor.

08.11.2024 11:16
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Trendyol Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, yarın Mersin'de konuk edeceği Gaziantep FK'yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlı takım, topladığı 3 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan Hatayspor, yeni sezonda henüz 3 puanla tanışamadı.

Hatay temsilcisi, ligin 12. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Başkan Mıstıkoğlu: "Hatayspor bu ligde kalmaya devam edecek"

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerden dolayı lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Özellikle hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını savunan Mıstıkoğlu, "Birçok maçta hakemlerin kurbanı olduk. Geçen hafta Eyüpspor maçında da göz göre göre hakem VAR'a çağrılarak golümüz iptal edildi. Artık bu hakemlerle bu ligin devam etmesi çok zor görünüyor. Galatasaray, Alanyaspor, Eyüpspor maçlarında maalesef hakemlerin katliamına uğradık. Hatayspor, deprem yemiş ve o kadar sıkıntı yaşamış bir ilin takımı olmasına rağmen hakemlerin bu tutumu hakikaten bizleri derinden üzmekte." diye konuştu.

Mıstıkoğlu, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hatayspor bu ligde kalmaya devam edecek. Bununla ilgili kimse telaşa düşmesin. Bazen bireysel hatalardan bazen de hakemlerin yanlış kararlarından dolayı kötü sonuçlar alıyoruz. Kesinlikle bir çıkış olacak, bu gidişat duracak. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Takım iyi top oynuyor aslında. Bunu kamuoyu da görüyor. Gaziantep FK karşısında Mersin'de oynayacağız. Kendi sahamız değil, aslında hep deplasmanda oynamanın dezavantajını yaşıyoruz. Buna ve hakemlere rağmen Gaziantep FK'yi yenip çıkışa geçeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Gaziantep FK'yi Yenip Çıkışa Geçmeyi Hedefliyor - Son Dakika

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