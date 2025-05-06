Hatayspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Hatayspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Göztepe maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde çalışıldı.

06.05.2025 13:34
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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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