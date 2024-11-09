Hatayspor İlk Galibiyetini Aldı

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Hatayspor Teknik Sorumlusu Bülent Albayrak, Gaziantep FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Allah'a şükürler olsun ki 3 puanı aldık. İnşallah takımımız bundan sonra yukarıya doğru bir ivme kazanacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 86. yıl dönümünde saygıyla andığını belirterek sözlerine başladı. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olduklarını ifade eden Albayrak, "3 gol attık. Yeteri kadar gol pozisyonuna girdik. Çok net kaçırdığımız pozisyonlar var. Uzun süredir galip gelemiyoruz ama diğer maçlarda da çok net pozisyonlara girdik ama skor gelmedi. Çok basit hatalar yaparak mağlup olduğumuz maçlar var. Ama bugün Allah'a şükürler olsun ki 3 puanı aldık. İnşallah takımımız bundan sonra yukarıya doğru bir ivme kazanacak. 3 puanlı sistemde alt taraftan yukarıya çıkabilmek için peş peşe alınacak 2-3 galibiyet bir anda sizi ligin ortalarına taşıyabiliyor. Takımımıza güveniyoruz" diye konuştu.

"Zor şartlar altında çalışıyoruz"

Çok zor şartlar altında mücadele ettiklerini dile getiren Albayrak, "Başka bir şehirde çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Küçücük bir sahada antrenman yapmak zorundayız. Kış için bakıma alınmış bir saha. Tesis çok yeterli değil ama bütün bunlara rağmen oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yalnız bugünkü maç için değil, inanılmaz mücadele ediyorlar antrenmanlarda. Bugün onun semeresini aldık, inşallah bundan sonra da almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN