Hatayspor, Kaptan Kamil Ahmet Çörekçi\'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı

Samim SELÇUK/HATAY, –Süper Lig ekibi Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sona eren sözleşmesinin 1+1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Hatayspor'un deneyimli sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin imza törenine sportif direktör Fatih Kavlak katıldı. İmzalanan anlaşmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada; "Kaptanla yola devam. Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.
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