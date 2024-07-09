Hatayspor, Kerim Alıcı ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Spor

Hatayspor, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 2 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kerem Alıcı, Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun katıldığı imza töreniyle, kendisini 2 yıl daha bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Hatayspor'a geçen sezon başında Altınordu'dan 2 milyon TL bonservis bedeliyle transfer edilen Alıcı, 2 yıl daha Hatayspor forması giyecek.

Kulüpten anlaşma ile ilgili açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Alıcı, Kulüp Başkanımız Levent Mıstıkoğlu'nun katıldığı imza töreniyle, kendisini 2 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Kerim'e yeniden hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.