Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.05.2022 13:29
Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idmanda futbolcular ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Hatay ekibi yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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