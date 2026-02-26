Hatayspor Maç Hazırlıklarını Sürdürüyor

1'nci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin 28'inci haftasında sahasında oynayacağı Sipay Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalğın Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular 4'e 2 top kapma ve pas drilli çalışması gerçekleştirdi. Bazı futbolculara fizik kondisyon yüklemesi de yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürecek.