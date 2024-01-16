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Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, galibiyetin takıma moral verdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Hatayspor, Sakaryaspor\'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 20:20,  Güncelleme: 20:20
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Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "5 gollü kazanmak takıma moral verdi. Uzun zamandır 3 puan kazanamamak oyuncularda baskı oluşturdu. Bizim adımıza güzel maç oldu. Sakaryaspor'a da bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum.  Bizim her zaman hedeflerimiz var ama hedefimiz kupayı almak vesaire değil. Maç maç bakıyoruz. Bugün güzel bir galibiyetle kazandık. Şimdi önümüzdeki turda kimin çıkacağını bekleyeceğiz. Ligde bu hafta Kasımpaşa ile çok önemli maçımız var. Hem o maç öncesi moral oldu hem de oyuncuların öz güveninin biraz daha arttığını düşünüyorum. Bu maç bizim adımıza çok artı şeyler getirdi diyebiliriz" diye konuştu.

TURGAY KARSLI: KÖTÜ OYNADIK

?Lige dönüp önlerine bakacaklarını belirten Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, "Kötü oynadık, mağlup olduk. Skordan ve oyundan bahsetmek doğru olmaz. Hatayspor'a başarılar diliyorum. Biz de yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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