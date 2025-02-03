SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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