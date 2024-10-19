Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 45 dakika sürdü.
İdmanda dar alan ve top kapma çalışmaları yapıldı.
Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor, kampta maç saatini beklemeye başladı.
Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, yarın saat 13.30'da Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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