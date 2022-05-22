Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum

Süper Lig'in son haftasında Hatayspor, Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan görevi bırakma kararı aldığını ifade etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL HATAYSPOR'DA GÖREV ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ömer Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bugün asıl konu, burada iki senedir görev alıyorum. Başta Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum. Süper Lig'e ilk kez çıkan takımı bize emanet etti. Bu süreçte birlikte güzel hikayeler yazdık. Zor dönemlerde arkamızda durdu. Motivasyonumuzu bozacak yönetim tarzı hiç görmedik, bu konuda şanslıydık. Biz de ekibimle iki senenin, 1.5 senesini çok başarılı geçirdik. Son birkaç ayda inişler çıkışlar oldu. Ben, bugün veda etmek istiyorum. Başkanımla toplantı yapacağım, kendisinden müsaade isteyeceğim. Önümüzdeki yıl Hatayspor'da görev almayı düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın, biz bu şehri ve camiayı çok sevdik ama böyle bir karar verdim. İnşallah başkanım da destek verir bu kararıma." şeklinde konuştu.

"ŞU AN KARARIM BURADA DEVAM ETMEMEK"

Başka bir kulüple anlaşıp anlaşmadığı sorulan Erdoğan, "Şu an içi herhangi bir kulüple anlaşmam, adım yok. Öyle bir şey yok. Şu an kararım burada devam etmemek." dedi.