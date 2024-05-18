Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Süper Lig\'de Kalma Umutlarımızı Son Haftaya Bıraktık

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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Süper Lig'de kalma umutlarını son haftaya bıraktıklarını söyleyerek, "Ben hayatım boyunca hiç kolay sahip olmadım. Felsefemde asla enseyi karartmak yok. Hiçbir endişem yok" dedi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Buraya 3 puan için geldik. Ön alanda rakibi boğan bir oyunla 3 puan bekleyebilir herkes ama biz buraya 6 eksikle geldik. Planımız ikinci bölgede doğru parselasyondu. Beşiktaş'ın stoper ile bek arasına atılan toplar ve duran toplarda zaafı vardı. O şekilde golü bolduk. Farklı bir hikaye yazabilirdik ama son dakika bu kadar basit penaltının verilmesi... Ben 20 yıldır antrenörlük yapıyorum, bu görevi tüm mücadelemle Hatayspor'u ligde bırakarak yapmaya çalışacağım. Dış faktörler ne olursa olsun biz Hatay şehrinin onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Felsefemde asla enseyi karartmak yok"

Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdıklarının hatırlatılması üzerine Pulat, "Ben hayatım boyunca hiç kolay sahip olmadım. Felsefemde asla enseyi karartmak yok. Hiçbir endişem yok. Maçı kazanmak, oyuncularımı ayağa kaldırmak için çabalayacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL