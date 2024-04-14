Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, İstanbulspor mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, İstanbulspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, öncelikle 3-0 gibi net bir skor aldıkları için İstanbulspor'u tebrik etmek gerektiğini söyledi. Rakibin oyun olarak da çok iyi oynadığını kaydeden Demirel, "Biz ise kendi adıma şunu söyleyebilirim; ben bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. İstanbulspor'un durumundan ötürü, bizim bizim durumumuzdan ötürü. Çünkü biz bugün kazansak belki rahat bir nefes alacağız. Ama bunu almamız için o mücadeleyi, o oyunu gösterdik mi, gösteremedik. Bir hafta önce bakıyorsunuz Galatasaray maçı, bu hafta bakıyorsunuz bu maç. İki maç arasındaki performans aralığı çok farklı. O yüzden ben kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu. - MERSİN
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