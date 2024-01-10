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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Kazanmamız gereken bir maçta berabere kaldık - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Kazanmamız gereken bir maçta berabere kaldık

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, takımın çalışmaya devam edeceğini ve pozisyonları atmaya çalışacaklarını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Kazanmamız gereken bir maçta berabere kaldık
10.01.2024 - 19:54,  Güncelleme: 19:57
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları atmaya çalışacağız. ve yukarılara tırmanmaya çalışacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, aslında kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, "Baktığımızda beraber kaldığımız maç sayısı 8. berabere kaldığımız maç sayılarının 5'i de 0-0 biten bir maç. En azından 3 tanesinden galip gelsen, 1 gol atsan şu an başka bir şey konuşuruz. Ama ne yazık ki skor alamazsanız, olumsuzluklar ön plana çıkıyor. Çalışacağız, devam edeceğiz. Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Sonuçta baktığımızda bu takım ilk 8 hafta çok üst düzey bir performans gösterdi ve beklentileri yükselttik bunun farkındayım. Ama yeni bir takım olduğumuzu, sadece Kamil ile Erce ile geçen seneden Türkiye ligini bilen oyuncularla oynadığımızı dile getirmek lazım. Biz çalışıp pozisyon üretmeye devam edeceğiz. Çünkü analizlerimize baktığımızda gol bölgesine girişte, ortada, şut atmada, her şeyde yukarıda, yani takımın genel skora baktığımızda, yukarıda olduğu bir tabloda görüyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları atmaya çalışacağız ve yukarılara tırmanmaya çalışacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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