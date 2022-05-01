Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, dünkü Altay maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme idmanı yaptı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.