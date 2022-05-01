Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

01.05.2022 20:10
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, dünkü Altay maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme idmanı yaptı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Hatayspor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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