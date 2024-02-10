Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro takımla birlikte çalışmalara başladı. Mücadele 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de Papara Park'ta oynanacak.

10.02.2024 19:21
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Hatayspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 12 Şubat Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hatayspor, ligin 25'inci haftasında Trabzonspor ile 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak: DHA

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Volkan Demirel, Trabzonspor, Hatayspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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