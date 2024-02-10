Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Hatayspor'da antrenmana yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro da katıldı. Takım antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yaptı.

10.02.2024 21:06  Güncelleme: 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Hatayspor'da antrenmana yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro da katıldı.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika antrenman yaptı. Antrenmanda yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro da katıldı. Takım antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, pazartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Halil İbrahim Dervişoğlu, Trabzonspor, Hatayspor, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:36:08. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement