Hatayspor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika
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Hatayspor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Bitirdi

Hatayspor, Trabzonspor\'u 1-0 Önde Bitirdi

Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u 14. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle önde bitirdi.

05.10.2024 20:04
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor Mersin'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Lundstram'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

14. dakikada Pedro'nun pasında ceza sahası önünde Aboubakar'ın çıkardığı topa sert vuran Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

30. dakikada Vista'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Erce son anda uzanarak topu çeldi.

40. dakikada Lundstram'ın çıkardığı topa gerilerden gelen Bardhi'nin sert vuruşunda Klima meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

45+1. dakikada Kilama'nın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan çeldi.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo Quesada, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

Yedekler: Visar Bekaj, Stranberg, Jona Than Okoronkwo, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Ceangiz Demir, Oğuzhan Matur, Fernandes, Bilal Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Mendy, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Edin Visca, Enis Bardhi, Dragus, Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Borna Barisic, Saracevic, Umut Güneş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Mislav Orsic

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Görkem Sağlam (dk. 14) (Hatayspor)

Sarı kart: Kilama (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika

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