Hatayspor\'un Kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi Sakatlandı

Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ baldır arka kas grubunda 1'inci evre yırtık tespit edildiği açıklandı.

Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Ahmet Çörekçi'nin 18 Şubat 2025 tarihinde yapılan MR incelemesinde sağ baldır arka kas grubunda 1'inci evre yırtık saptanmış olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.