Hatayspor\'un Yeni Teknik Direktörü Murat Şahin

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin'in getirildiğini duyurdu. Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan Murat Şahin, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacağı Hatayspor'a 1.5 yıllık imza attı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Murat Şahin. Kulübümüz, Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu, Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. - HATAY