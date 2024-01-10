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Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 Berabere Kaldı

Süper Lig'in erteleme maçında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Dragus'un şutuyla başlayan maçta gol sesi çıkmadı. İki takım da birer gol pozisyonundan yararlanamadı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 Berabere Kaldı
10.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 19:17
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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, -

STAT: Mersin

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Gökhan Bilir

HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk. 46 Ghoulam), Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Aburjania (Dk, 46 Dadashov), Dele-Bashiru (Dk. 79 Hodzic), Rivas (Dk. 70 Fernandes), Strandberg (Dk. 70 Lamkel Ze)

GAZİANTEP FK: Nita - Mbakata, Arda Kızıldağ, NKoulou, Ertuğrul Ersoy, Morais, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Markovic), Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 90+3 Furkan Soyalp) Dragus (Dk. 80 Riascos)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Beyaz, Kilama, Dadashov (Hatayspor)

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme maçında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

34'üncü dakikada Dragus'un rakip ceza sahası önünden çektiği şutta meşin yuvarlak Erce'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

50'nci dakikada Hatayspor'lu Ömer Faruk Beyaz'ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın şık şutunda iyi uzanan Nita topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Gaziantep FK'nın Maxim'le kullandığı kornerde NKoulou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

78'inci dakikada rakip savunma arkasına sarkan Hatayspor'lu Dele Bashiru'nun vuruşunda açıyı kapatan Nita topu kornere gönderdi.

81'inci dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Markovic'in şutunda Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA
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