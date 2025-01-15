Hatice Pınar Dünyada Şampiyonluk Hedefliyor

Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda, kadınlarda 62 kiloda altın madalyaya ulaşan üniversite öğrencisi Hatice Pınar Yiğitalp, Çin'de yapılacak dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı burs kapsamında üniversitenin psikoloji bölümüne kayıt yaptıran Hatice Pınar (18), 4 yaşındayken cimnastiğe başladı.

Spordan kopmayan genç sporcu, 3 yıl cimnastik yaptıktan sonra ailesinin isteğiyle tekvandoya yöneldi. Hatice Pınar, 8 yaşında katıldığı ilk organizasyonda Ege bölge şampiyonu oldu.

Sonrasında katıldığı birçok yarışmada dereceler elde eden Hatice Pınar Yiğitalp, 2018'de milli sporcu olmaya hak kazandı. Hatice Pınar, 8-12 Ocak'ta Ankara'daki Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda şampiyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Pınar Yiğitalp, haftanın 4 günü çift, iki günü ise tek antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ekim ayında Çin'de yapılacak dünya şampiyonasında da şampiyon olmak istediğini ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:

"Unutulmamalı ki fiziksel güç kadar mental güç de önemli. Bu noktada psikolojinin sporu desteklediğini düşünüyorum. Örneğin, olimpiyatlara katılan tüm sporcular çok emek veriyor, fiziken de birçoğu iyi durumda oluyor. Ancak bu süreçte mental güç de devreye giriyor. Fiziksel gücün yanı sıra mental olarak da kendini iyi hazırlayan kişi, başarıya daha kolay ulaşıyor. Spor psikolojisi alanında ilerlemek, kendimi uzmanlaştırmak istiyorum. Mezun olduktan sonra sadece spor hayatımla değil, psikoloji alanındaki kariyerimle de ön plana çıkmak istiyorum."