Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a gelişinde sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı; havalimanındaki coşkulu karşılama sırasında bir çardağın kırılması kısa süreli paniğe neden oldu.

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp yöneticileri hazır bulunurken, binlerce Fenerbahçe taraftarı da Kante'yi karşılamak için alana akın etti.

ÇARDAK KIRILDI, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen karşılamada, Kante'yi daha yakından görmek isteyen bazı taraftarların çıktığı çardak kırıldı. Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri müdahale ederek kalabalığı kontrol altına aldı.