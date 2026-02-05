Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
05.02.2026 09:40  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a gelişi sırasında sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Havalimanında binlerce taraftar tarafından karşılanan Kante, taraftarların çıktığı bir çardağın kırılması sonucu kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı bildirildi. Fenerbahçe, Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a gelişinde sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı; havalimanındaki coşkulu karşılama sırasında bir çardağın kırılması kısa süreli paniğe neden oldu.

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp yöneticileri hazır bulunurken, binlerce Fenerbahçe taraftarı da Kante'yi karşılamak için alana akın etti.

ÇARDAK KIRILDI, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen karşılamada, Kante'yi daha yakından görmek isteyen bazı taraftarların çıktığı çardak kırıldı. Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri müdahale ederek kalabalığı kontrol altına aldı.

Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Lale Kıranlı Lale Kıranlı:
    Daha önce de mornho ve koc içiin böyle kutlamalar gördük yine kendilerini şampiyon sandıkları dönem geldi nisan ayında istifa sesleri gelir 9 8 Yanıtla
    Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Boş yapma lale nasıl yapıştırdık 2 tane 3 2
  • 25041981 25041981:
    emeklilisi gelmiş adama çuval ile para ver sonra izdiham Allah akıl fikir versin, Türk futbolu adam olmaz 8 5 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    FB düşmanları hemen klavye başında. 8 2 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    boyle birsey olamaz ya kafayi yemis bu millet 5 1 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    büyük geçmişler olsun 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
“Sapık Sinan“ olarak tanınıyordu Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu "Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:57
N’Golo Kante’nin yıllar önceki ’’Beşiktaş’’ videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:22:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.