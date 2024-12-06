Havran Belediyespor - İnfo Yatırım Karşıyaka Maçında Taraftar Yasağı - Son Dakika
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Havran Belediyespor - İnfo Yatırım Karşıyaka Maçında Taraftar Yasağı

Havran Belediyespor - İnfo Yatırım Karşıyaka Maçında Taraftar Yasağı

Voleybol 1. Lig A Grubu'nda zirve yarışı veren İnfo Yatırım Karşıyaka'nın pazar günü Balıkesir'de oynayacağı karşılaşmada konuk taraftarlar salona alınmayacak. Daha önceki olaylar nedeniyle alınan bu karar, Balıkesir emniyetinin önlem almasıyla gerçekleşti.

06.12.2024 12:17  Güncelleme: 12:18
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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 9 galibiyetle namağlup lider Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alarak zirve yarışı veren İnfo Yatırım Karşıyaka'ya pazar günü Balıkesir'de takipçisi Havran Belediyespor deplasmanında çıkacağı sınavda taraftar yasağı geldi. Balıkesir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 8 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak Havran Belediyespor-İnfo Yatırım Karşıyaka maçında konuk taraftarlar salona alınmayacak.

Karşıyaka voleybolda 2022 yılında Havran Belediyespor ile Balıkesir'de karşı karşıya gelmişti. İzmir ekibinin 3-2 kazandığı maç sonrası kavga çıkmıştı. Salon içinde başlayan arbede salon dışında da devam etmişti. İzmir'den Balıkesir'e giden Karşıyaka kafile ve yöneticilerinin araçlarının camları kırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi olup karakola gitmişti. Geçmiş yıllarda yaşanan bu olaylar nedeniyle Balıkesir emniyeti Karşıyaka maçlarında sürekli deplasman yasağı kararı alıyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Havran Belediyespor - İnfo Yatırım Karşıyaka Maçında Taraftar Yasağı - Son Dakika
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