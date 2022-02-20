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Havran'da şampiyonluk heyecanı - Son Dakika

Havran'da şampiyonluk heyecanı

20.02.2022 21:07
Havran'da şampiyonluk heyecanı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Balıkesir'in tek takımı olan Havran Fatih Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı grubunu şampiyonlukla tamamladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Balıkesir'in tek takımı olan Havran Fatih Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı grubunu şampiyonlukla tamamladı.

33 puanla grup birincisi olarak bitirdiği zorlu müsabakaların ardından çeyrek finalleri Eskişehir'de, yarı final ve final maçları ise Mersin'de yapılacak.

Çan Gençlik Kale Spor maçında voleybolcuları yalnız bırakmayan AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Eski Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal başarılı ekibi tebrik ettiler ve şampiyonluk sevinçlerine ortak oldular.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Play-Off yolunda Havran Fatih Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımımıza başarılar dileriz."dedi. - BALIKESİR

Havran'da şampiyonluk heyecanı
Havran'da şampiyonluk heyecanı
Havran'da şampiyonluk heyecanı

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Balıkesir, voleybol, Havran, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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