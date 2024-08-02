Havva Alyurt, Brezilya'da düzenlenen Boccia Cup Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Havva Alyurt, Brezilya'da düzenlenen Boccia Cup Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu

Havva Alyurt, Brezilya\'da düzenlenen Boccia Cup Şampiyonası\'nda dünya şampiyonu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un sporcusu Havva Alyurt, Brezilya'da düzenlenen 2024 World Boccia Cup Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldu.

02.08.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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Brezilya'da düzenlenen 2024 World Boccia Cup Şampiyonası'na katılan Havva Alyurt, dünya şampiyonu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt spor'un en ağır engel grubu Serebral palsi hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanan spor dalı Boccia'da Havva Alyurt dünyayı salladı. Alyurt, Brezilya'da düzenlenen Brasil Sao Paulo 2024 World Boccia Cup Şampiyonası'nda BC3 çiftler kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. 24 ülkeden 85 sporcunun katıldığı şampiyonada dünya şampiyonu olarak Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldu. Serebral palsi hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanmış strateji ve doğruluk oyunu Boccia'da Kağıtspor sporcusu Havva Alyurt spordaki başarısını herkese gösterdi.

"6 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu oldu, dünya şampiyonu olacağı buradan belliydi"

Boccia Antrenörü Yavuz Acar tarafından keşfedilerek bu spora yönelen Havva Alyurt, Kağıtspor'un ve Kocaeli'nin gururu oldu. Kağıtspor boccia antrenörü Yavuz Acar, "6 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu oldu, dünya şampiyonu olacağı buradan belliydi. Alyurt, engelleri tanımayarak azimle çok çalıştı. Kağıtspor'da 6 ay çalıştıktan sonra 2018 yılında ilk kez Samsun'da Türkiye Boccia şampiyonasına katıldı ve Türkiye şampiyonu oldu. 2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuyla birlikte mili takım seçmelerine katıldı. Elemeleri geçip ülkemizi temsil etme şansı elde etti. Ülkemizi Polonya ve Roma'da da temsil etti. 2022 Roma Dünya Clengel Boccia şampiyonasında dünya ikinciliği kazandı ve iki gümüş madalyayı ülkemize getirdi" dedi.

"Hedeflerime giden yolda babam benim asistanlığımı yapmak için işini bıraktı"

Yaşadığı süreci anlatan Havva Alyurt, "2017'de hayatımda her şeyin ters gittiği, kendimi yetersiz gördüğüm bir dönemde hocamın beni keşfetmesiyle Bocciayla tanıştım. Hocam tarafından 6 aylık çalışmanın ardından lisanslı sporcu oldum. 6 aylık sporcuyken ilk resmi turnuvam olan Samsun Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İlk Türkiye şampiyonluğumu orada kazandım. İlk şampiyonluğumla beraber hedeflerim de büyümeye başladı. Hedeflerime giden yolda babam benim asistanlığımı yapmak için işini bıraktı. Bu yol artık babamla yürüdüğümüz ve her bir adımını beraber süslediğimiz bir yolculuk oldu. Bu doğrultudaki ilk amacım milli takıma girmekti. 2019'da Antalya Türkiye Şampiyonası'na katıldım BC3 Çiftler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldum. Ardından milli takıma seçildim" sözleriyle anlattı.

"Çok şükür geceler boyu düşlediğim hayalime kavuştum"

Havva Alyurt, ulaştığı ilk başarının kendisini kamçıladığını, hedeflerini büyütmeye yol açtığını belirterek, "Hedeflerim arasında artık uluslararası alanda altın, gümüş, bronz fark etmeksizin ülkeme madalya götürmek vardı. 2022 Polonya World Boccia Challenger'da BC3 kadın kategorisinde dünya ikinciliği ve aynı turnuvada çiftler kategorisinde de dünya ikinciliği kazanıp ülkeme çifte gümüş madalya kazandırdım. 2022 Roma World Boccia Challenger Şampiyonası'nda BC3 çiftler kategorisinde yeniden dünya ikincisi oldum. Artık İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek, al bayrağımızı göndere çıkarmayı hayal ettim. Bu doğrultuda gerek babam, gerekse ben yeri geldi sağlığımızı bile bir kenara bırakıp var gücümüzle antrenmanlara katıldık. Evde sürekli maç izledik, kritikler yaptık, nasıl kendimizi daha ileriye taşıyacağımızı düşündük. Çok şükür geceler boyu düşlediğim hayalime kavuştum. Brasil Sao Paulo 2024 World Boccia Cup Şampiyonası'nda BC3 çiftler kategorisinde şampiyonluk nasip oldu" diye duygularını ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Havva Alyurt, Brezilya'da düzenlenen Boccia Cup Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

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