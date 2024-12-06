Hayrunnisa İzmir Balkan Şampiyonu - Son Dakika
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Hayrunnisa İzmir Balkan Şampiyonu

Hayrunnisa İzmir Balkan Şampiyonu

Hayrunnisa İzmir, Romanya'daki Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

06.12.2024 11:46
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Romanya'daki 24. Balkan Tekvando Şampiyonası kadınlar 57 kiloda altın madalya kazanan Hayrunnisa İzmir, "Çok mutluyum, umarım Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da bu başarıyı sürdürebilirim." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hayrunnisa İzmir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'daki Balkan Tekvando Şampiyonası'nın ikinci katıldığı Balkan şampiyonası olduğunu söyledi.

İlkinde gümüş madalya aldığını aktaran İzmir, "Şimdi altın madalya aldığım için çok daha mutlu ve gururluyum. Tüm aileme ve ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok çalışmıştım. Yıllarca süren bir emeğin karşılığı bu. Çok mutluyum, umarım Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da bu başarıyı sürdürebilirim." ifadelerini kullandı.

"Ailemiz sporla uğraşan bir aileydi"

İzmir, annesinin tekvando, babasının da yüzme sporuyla ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ailemiz sporla uğraşan bir aileydi. Bu sayede ben ve kardeşimi kendimizi savunmamız ve sosyal bir aktivite olsun diye başlattılar tekvandoya. Başlarda gitmek istemiyorduk, biraz zorla gidiyorduk, sonradan sevmeye başladık. Sevdikçe derece aldık."

Kardeşinin de tekvandoda iyi derecelerinin olduğunu ancak birkaç yıl önce bıraktığını kaydeden İzmir, "Eğer planlı ve programlıysanız düzenli bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz, hem eğitim hem spor devam edebiliyor. Biraz zor oluyor, biraz fedakarlık gerekiyor ama oluyor." ifadelerini kullandı.

İzmir, tekvandoda ilk hedefi olan Balkan şampiyonluğuna ulaştığını belirterek, "Ona bir tik attım. Şimdi Avrupa, Dünya ve en sonunda olimpiyatları istiyorum. Umarım bunu başarabilirim." dedi.

Aslen Batmanlı olduklarını ancak soy isminin İzmir olmasından dolayı farklı tepkiler aldığını aktaran İzmir, şöyle devam etti:

"Şaşırıyorlar, hem İzmir'de okuyorum hem soyadım İzmir, 'İzmirli misin?' diyorlar, İzmirli değilim. Dedeme de sordum bunu çok küçükken. Biraz hani şakavari tavırla 'Sevgilim oradaydı, o yüzden soyadım İzmir' falan diyor. Artık ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum."

DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Arslan da Balkan Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Hayrunnisa İzmir'i tebrik etti.

Fakültede 10 milli sporcunun olduğunu anlatan Arslan, "Fakültemizdeki 4 lisans programının yanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerimiz devam etmekte. Bu geniş yelpazede sporcularımıza ve aynı zamanda böyle başarılı olan Hayrunnisa gibi milli sporcularımıza uygulama yanında teorik bilgilerle de katkı sağlıyoruz ve bunu da en iyi şekilde yapan üniversitelerden birisiyiz." dedi.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Romanya, Eğitim, Dünya, izmir, Spor, Son Dakika

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