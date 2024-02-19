HDI Sigorta Yalova VİP, ÇBK Gelişim'e evinde yenildi - Son Dakika
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HDI Sigorta Yalova VİP, ÇBK Gelişim'e evinde yenildi

HDI Sigorta Yalova VİP, ÇBK Gelişim\'e evinde yenildi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren HDI Sigorta Yalova VİP, evinde ÇBK Gelişim'e 81-78 yenildi. Yalova temsilcisi, maça etkili başlasa da son çeyrekte rakibinin etkili oyununa engel olamayarak mağlup oldu.

19.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren HDI Sigorta Yalova VİP evinde ÇBK Gelişim'e 81-78 yenildi.

90. Yıl Spor Salonu'nun oynanan müsabakada Turuncu-Sarılı ekip, ÇBK Gelişim'i konuk etti. Ligin 25. haftasında oynanan mücadelede Batuhan Mert Gül, Murat Amaç ve Osman Can Gündoğdu hakem üçlüsü düdük çaldı. Maça etkili başlayan HDI Sigorta Yalova VİP, İlk periyotu 21-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan Yalova temsilcisi, devre arasına 46-43'lük avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte ise konuk ekibe üstünlük sağlayan tamamlayan Yalova VİP, 68-62'lik skor ile son periyoda önde girdi. Son çeyrekte ÇBK Gelişim'in etkili oyunuyla karşılaşmayı 81-78 kazanmayı bildi.

Sezonun ilk yarısında Mersin'de oynanan mücadeleyi de yine Yalova ekibi 91-76'lık skorla kaybetmişti. - YALOVA

Kaynak: İHA

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