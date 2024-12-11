Heidenheim, Başakşehir Maçına Hazır

Spor

Heidenheim, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında karşılaşacağı Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi 5. maçında Heidenheim, yarın saat 20.45'te deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-mavililer, bu karşılaşmanın hazırlıklarını da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, ilk olarak istasyon çalışması yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından Heidenheim takımı daha sonra top çalışması yaptı. - İSTANBUL