Spor

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yakası hırsızlardan kurtulmuyor. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa'da 3. kez hırsızlık mağduru oldu. Hırsızlar bu kez Yusuf Yazıcı evdeyken soyguna geldi.

YUSUF EVDEYKEN SOYGUNA GELDİLER

Fransız basını La Voix du Nord'un haberine göre olay 21 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da meydana geldi. Yusuf Yazıcı, Marcq-en-Baroeul'deki evinin ön kapısına vurulduğunu duydu ve hemen polise haber verdi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Yazıcı'nın telefonu sonrası hemen olay yerine giden polisler, hırsızları eve girmeden yakaladı ve tutukladı. Milli yıldız konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

'Tekrar, ve tekrar ve tekrar' yazısı yazan Yusuf Yazıcı'nın paylaşımı;

2 KEZ DAHA YAŞADI

Fransız ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılında aracı çalınmıştı. Diğer hırsızlık olayı ise Aralık 2023'te yaşanmıştı.