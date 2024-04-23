Yusuf Yazıcı, Fransa'da 3. kez hırsızlık mağduru oldu - Son Dakika
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Spor

Yusuf Yazıcı, Fransa'da 3. kez hırsızlık mağduru oldu

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, evdeyken hırsızlar tarafından soyuldu. Polisler, hırsızları eve girmeden yakalayarak tutukladı. Bu, Yusuf Yazıcı'nın üçüncü hırsızlık olayı oldu.

23.04.2024 16:31  Güncelleme: 16:36
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Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yakası hırsızlardan kurtulmuyor. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa'da 3. kez hırsızlık mağduru oldu. Hırsızlar bu kez Yusuf Yazıcı evdeyken soyguna geldi.

YUSUF EVDEYKEN SOYGUNA GELDİLER

Fransız basını La Voix du Nord'un haberine göre olay 21 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da meydana geldi. Yusuf Yazıcı, Marcq-en-Baroeul'deki evinin ön kapısına vurulduğunu duydu ve hemen polise haber verdi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Yazıcı'nın telefonu sonrası hemen olay yerine giden polisler, hırsızları eve girmeden yakaladı ve tutukladı. Milli yıldız konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

'Tekrar, ve tekrar ve tekrar' yazısı yazan Yusuf Yazıcı'nın paylaşımı;

Hem de evindeyken oldu! Yusuf Yazıcı'ya bir hırsızlık şoku daha

2 KEZ DAHA YAŞADI

Fransız ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılında aracı çalınmıştı. Diğer hırsızlık olayı ise Aralık 2023'te yaşanmıştı.

Yusuf Yazıcı, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Fransa'da 3. kez hırsızlık mağduru oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı, Fransa'da 3. kez hırsızlık mağduru oldu - Son Dakika
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