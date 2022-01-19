Üye Girişi
Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19.01.2022 21:35
Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Marko Boricic, Dejan Markovic (Sırbistan)Türkiye: Coşkun Göktepe (Taner Günay), Samet Kanberoğlu 8, Görkem Biçer 7, Onur Ersin 3, Tuğberk Çatkın 4, Halil İbrahim Öztürk 1, Atila Zaman 1, Enis Harun Hacıoğlu 3, İlkan Keleşoğlu 1, Ömür Pehlivan 3, Enes Gümüşok 1,...

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Marko Boricic, Dejan Markovic (Sırbistan)

Türkiye: Coşkun Göktepe (Taner Günay), Samet Kanberoğlu 8, Görkem Biçer 7, Onur Ersin 3, Tuğberk Çatkın 4, Halil İbrahim Öztürk 1, Atila Zaman 1, Enis Harun Hacıoğlu 3, İlkan Keleşoğlu 1, Ömür Pehlivan 3, Enes Gümüşok 1, Ozan Erdoğan 3, Durmuş Ali Tınkır

Kıbrıs Rum Kesimi: Mina, Argyrou 11, Constantinou 3, Nikiforou 4, Paraskeva 6, Prountzos 2, Georgiou, Kritikos, Stylianou, Leonidou 2

İlk yarı: 17-14

İki dakika cezası alanlar: Atila Zaman, Halil İbrahim Öztürk (2), Tuğberk Çatkın (Türkiye), Georgiou (2), Stylianou, Constantinou (Kıbrıs Rum Kesimi)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu ilk maçında ağırladığı Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-28 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak Cumartesi günü Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak. Tur atlayan takım, ikinci eleme turu gruplarında mücadele edecek.

Bu arada mücadelenin 6. dakikasında taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına tezahüratta bulundu.

Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

YORUMLAR
500

İbrahim Öztürk, Sırbistan, Hentbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'na "engelleniyoruz" yanıtı: İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'na "engelleniyoruz" yanıtı: İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz         
21:50
Sağlık ocağında annesine istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı Sağlık ocağında annesine istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı         
21:40
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
21:49 Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti
21:26 Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu
21:06 Alex'in, "Çalıştığım en kötü hocaydı" açıklamasına Aykut Kocaman'dan yanıt
21:00 67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü
20:53 Tecavüz davasına yaptığı itiraz reddedildi! Dünya yıldızı Robihho hapsi boyladı
20:41 Son Dakika: Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edildi
20:39 İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti
20:30 Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı
19:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası konuşuyor
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 21:58:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement