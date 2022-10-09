Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

09.10.2022 18:34
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. Turun ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımına 29-21 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. Turun ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımına 29-21 yenildi.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 15-15'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takımda etkili bir performans sergilerken misafir takım oyunu son dakikalarda önde götürdü. Karşılaşma Nykobing Falster takımının 29-21'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk'un da arasında olduğu takım yöneticileri ve çok sayıda sporsever izledi.

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Kaynak: AA

Danimarka, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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