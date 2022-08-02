Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika
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Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor

02.08.2022 12:26
Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, 2022-2023 sezonu çalışmalarına hızlı başladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, 2022-2023 sezonu çalışmalarına hızlı başladı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan Hentbol Erkekler Süper Ligi öncesinde yeni sezon antrenmanlarına kendi tesislerinde başladı. Önce Bursa Medicana Hastahanesi'nde sağlık kontrolünden geçen sporcular, Teknik Sorumlu Okan Gültekin yönetimindeki çalışmalarını günde çift idman olarak sürdürüyor. Nilüferli hentbolcular yoğun olarak fizik- kondisyon ve taktik antrenmanları yapıyor. Milli Takım'da bulunan Hüseyin Bereket ve Fatih Çalkamış dışında tam kadro yürütülen çalışmalar neşe içinde geçiyor.

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstür çekimi 21 Ağustos 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Yeni sezon öncesinde 6 dış transfer gerçekleştiren Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Bereket, İsmet Erten, Mirhan Kasarcı (Kaleci), Furkan Özcan, Ertuğ Işıkdoğdu (Sol kanat), Fatih Çalkamış, Alican Göçmen, Egemen Çakır (Sol oyun kurucu) Durmuş Mutlu, Ahmet Aydın (Sağ kanat) Özgür Sarak, Mertcan Kenaryol (Sağ oyun kurucu) Atila Zaman, Erdoğan Sürer (Pivot)

Enes Gümüşok, Ramazan Mutlu (Orta oyun kurucu) - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika

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