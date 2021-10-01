Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
14.00 Tokat Gençlikspor- Hatayspor (Ali Yücel)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-MYK Hentbol (Köyceğiz)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler)
16.00 Mamak Belediyespor- Antalyaspor (Mamak Başak)
18.00 Beşiktaş- Eskişehir Ormanspor (Süleyman Seba)
4 Ekim Pazartesi:
14.00 Beykoz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
Kaynak: AA
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