Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Kupada çeyrek final kuraları, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çekildi.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Aksaray Belediyespor
Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçlar 8-9 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Şubat tarihlerinde yapılacak.
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