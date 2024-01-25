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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor çeyrek finalde karşılaşacak. İlk maçlar 8-9 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
25.01.2024 - 14:35,
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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kupada çeyrek final kuraları, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çekildi.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Aksaray Belediyespor

Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor

Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçlar 8-9 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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