Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nda Tekirdağ Süleymanpaşa, Aksaray Belediyespor\'u 34-30 yendi

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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Tekirdağ Süleymanpaşa, Aksaray Belediyespor'u 34-30 yendi.
Marmara Ereğlisi İlçe Salonu'nda oynanan karşılaşmada Tekirdağ Süleymanpaşa parkeden 34-30 galip ayrıldı.
Turun rövanş maçı yarın saat 17.00'de yine aynı salonda oynanacak.
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