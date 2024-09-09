Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2. Hafta Tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi\'nde 2. Hafta Tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı. Süper Lig'de, üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

09.09.2024 15:23
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı. Süper Lig'de, üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı. İkinci haftası oynanan 5 müsabakayla sona eren Süper Lig'de üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Lig 2. hafta sonuçları şu şekilde:

Görele Bld. 31-34 Bursa BBSK

Adasokağı 38-29 Anadolu Üniversitesi

Armada Praxis Yalıkavak 35-27 Kırşehir Bld.

Yenimahalle Bld. 27-33 Ortahisar Bld

İzmir BBSK 31-31 Üsküdar Bld.

Kadınlar Süper Lig 3. hafta programı şu şekilde:

12 Eylül Perşembe

17.00 Bursa BBSK - Adasokağı

14 Eylül Cumartesi

14.00

Kırşehir Bld. - Üsküdar Bld.

Ortahisar Bld. - Armada Praxis Yalıkavak

15 Eylül Pazar

16.00

Görele Bld. - İzmir BBSK

18: 00

Anadolu Üniversitesi - Yenimahalle Bld. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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