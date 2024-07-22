Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, federasyon ve kulüp temsilcileri katıldı. Yeni sezonda mücadele edecek takımlara başarılar dileyen THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, ilk hafta maçlarının 29 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında oynanacağını belirtti. Erkekler Süper Lig'den çekilen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un yerine fikstürde bay takımın olmaması için yönetim kurulu kararıyla Depsaş Enerji As Hentbol Spor Kulübünün lige alındığını ifade etti. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 takım mücadele edecek. Fikstür çekiminin ardından liglerde ilk hafta eşleşmeleri belirlendi.

22.07.2024 15:25
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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, federasyon ve kulüp temsilcileri katıldı.

Yeni sezonda mücadele edecek takımlara başarılar dileyen THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, ilk hafta maçlarının 29 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında oynanacağını belirtti.

?Pehlivan, Erkekler Süper Lig'den çekilen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un yerine fikstürde bay takımın olmaması için yönetim kurulu kararıyla Depsaş Enerji As Hentbol Spor Kulübünün lige alındığını ifade etti.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 takım mücadele edecek.

Fikstür çekiminin ardından liglerde ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:

Kadınlar Süper Lig

Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor

Ortahisar Belediyespor-?Adasokağı Spor Kulübü

Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor-?İzmir Büyükşehir Belediyespor

Konyaaltı Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor ligden çekildi.

Erkekler Süper Lig

Güneysu Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-?Spor Toto

? Beşiktaş Safi Çimento-?Köyceğiz Belediyespor

?Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor

Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor

Depsaş Enerji As Hentbol Spor Kulübü-?Nilüfer Belediyespor

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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