Hentbol Maçı Biletleri Satışta

Spor

EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın deplasmanda Avusturya ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, Bregenz kenti Handballarena Rieden-Vorkloster'de 7 Kasım 2024 tarihinde TSİ 20.00'de Avusturya ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Avusturya Hentbol Federasyonu sitesinde satışa sunuldu.

Danimarka, Norveç ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı turnuvanın 7. eleme grubunda mücadele edecek millilerin rakipleri ise Almanya, Avusturya ve İsviçre.

A Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup maç tarihleri şöyle:

7 Kasım 2024

TSİ 20.00 Avusturya - Türkiye (Handballarena Rieden-Vorkloster/Bregenz/ Avusturya)

10 Kasım 2024

TSİ 17.10 Türkiye - Almanya (Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu/ Ankara)

12-13 Mart 2025

Türkiye- İsviçre

15-16 Mart 2025

İsviçre-Türkiye

7-8 Mayıs 2025

Türkiye- Avusturya

11 Mayıs 2025

Almanya- Türkiye - İSTANBUL