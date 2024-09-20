Hentbol Maçı Biletleri Satışta

EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın deplasmanda Avusturya ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, Bregenz kenti Handballarena Rieden-Vorkloster'de 7 Kasım 2024 tarihinde TSİ 20.00'de Avusturya ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Avusturya Hentbol Federasyonu sitesinde satışa sunuldu.
Danimarka, Norveç ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı turnuvanın 7. eleme grubunda mücadele edecek millilerin rakipleri ise Almanya, Avusturya ve İsviçre.
A Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup maç tarihleri şöyle:
7 Kasım 2024
TSİ 20.00 Avusturya - Türkiye (Handballarena Rieden-Vorkloster/Bregenz/ Avusturya)
10 Kasım 2024
TSİ 17.10 Türkiye - Almanya (Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu/ Ankara)
12-13 Mart 2025
Türkiye- İsviçre
15-16 Mart 2025
İsviçre-Türkiye
7-8 Mayıs 2025
Türkiye- Avusturya
11 Mayıs 2025
Almanya- Türkiye - İSTANBUL
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