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Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı - Son Dakika

Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı

20.02.2022 22:53

- Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı Olaylı maçın kazananı Beşiktaş oldu Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya, tribünlerde çıkan olaylar damgasını vurgu.

- Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı

Olaylı maçın kazananı Beşiktaş oldu

ESKİŞEHİR - Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya, tribünlerde çıkan olaylar damgasını vurgu. Koltukların kırılıp, sahaya farklı cisimlerin fırlatıldığı olaylarda bir taraftar gözaltına alınırken, siyah-beyazlı taraftarların salondan çıkarılmasıyla yaklaşık 1 saat duran müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşanın ilk dakikalarında taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar başladı. Atışmaların şiddetlenmesiyle Beşiktaş taraftarları söktükleri tribün koltuklarını, yanlarında getirdikleri su şişelerini sahaya fırlattı. Bunun üzerine müsabaka 2 kez duraklatıldı. Hentbol Federasyonu gözlemcisi tarafından Beşiktaş taraftarı uyarılırken, misafir seyirciler uyarıları dikkate almadı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkarttı.

1 taraftar gözaltına alındı

Yaşanan olaylarda polise zorluk çıkartan bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Salondan çıkartılan Beşiktaş taraftarı ise polis ekipleri nezaretinde geldikleri otobüslere bindirilerek gönderildi.

Öte yandan yaklaşık 1 saatlik duraksamanın ardından devam eden müsabakayı 22-15'lik skorla Beşiktaş kazandı.

Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı - Son Dakika
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