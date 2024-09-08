Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftası 4 maçla başladı, Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası ise 1 karşılaşmayla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 27-34
Güneysu- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-32
Konya Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor: 34-30
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 22-42
Kadınlar Süper Lig
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 31-31
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig İkinci Haftası Başladı - Son Dakika
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