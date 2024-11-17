Hentbol Süper Lig'de 10. Hafta Maçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına 2 maçla devam edildi.
Günün ilk maçında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Rize Belediyespor'u 49-30 yendi.
Eskişehir'de oynanan maçta ise konuk ekip Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 33-27 mağlup etti.
Haftanın kapanış maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, yarın saat 15.00'te karşılaşacak.
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