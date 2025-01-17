Hentbol Süper Lig'de 12. Hafta Maçları - Son Dakika
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Spor

Hentbol Süper Lig'de 12. Hafta Maçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. hafta maç programı açıklandı. Detaylar haberimizde.

17.01.2025 09:17
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Celal Atik)

19 Ocak Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Çamlıca)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

19.30 Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

21 Ocak Salı:

16.00 Adasokağı- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

Kaynak: AA

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