Hentbol Süper Lig'de 12. Hafta Maçları

Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Celal Atik)

19 Ocak Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Çamlıca)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

19.30 Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

21 Ocak Salı:

16.00 Adasokağı- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)