Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Celal Atik)
19 Ocak Pazar:
16.00 Üsküdar Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Çamlıca)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
19.30 Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
21 Ocak Salı:
16.00 Adasokağı- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig'de 12. Hafta Maçları - Son Dakika
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