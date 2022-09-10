Adasokağı'nın yeni transferleri, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor - Son Dakika
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Adasokağı'nın yeni transferleri, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor

10.09.2022 11:15

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Totem Adasokağı Spor Kulübünün yeni transferleri alacakları sonuçlarla ligde kalıcı olmayı istiyor.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Totem Adasokağı Spor Kulübünün yeni transferleri alacakları sonuçlarla ligde kalıcı olmayı istiyor.

Kadrosunu 4 yeni transferle güçlendiren Adasokağı, bu sezon ilk kez mücadele edeceği ligde başarılı olabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Sezon öncesi İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübünden, Akdeniz ekibinin kadrosuna katılan 17 yaşındaki oyun kurucu Berfin Havinsu Zengin, AA muhabirine, 11 Eylül'de Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü maçıyla lige başlayacaklarını söyledi.

Hedefleri olan bir takıma katıldığı için mutlu olduğunu anlatan Berfin, yoğun bir tempoyla ilk kez mücadele edecekleri ligde adlarından söz ettirmek istediklerini belirtti.

Takımda herkesin uyum içerisinde ligde kalıcı olma hedefiyle çalıştığını aktaran Berfin, "Öncelikli hedefimiz genç sporcuların da ligde bir şeyler başarabileceğini kanıtlamak. Bütün takım arkadaşlarımın da o istekte olduğunu düşünüyorum. Hepimiz heyecanlıyız. Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyoruz. Bu takımın yeni bir parçasıyım, ben de ilk defa Süper Lig'de forma giyeceğim. Çok tecrübeli ablalarım var ve onlara karşı oynayacak olmak beni heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Berfin, takımda kendini kanıtlayıp milli formayı giymek istediğini de belirtti.

İrem Can İnce: "Bizi güzel bir sezon bekliyor"

Takımın kadrosuna sezon öncesi Rize ekibi Olimpik Pazar Spor Kulübünden transfer olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu İrem Can İnce de yaş ortalaması genç bir takıma geldiğini söyledi.

Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten İrem Can, "Takım olarak elimizden geleni yapacağız ve ligde kalacağız. Yenimahalle maçına motive şekilde devam ediyoruz, inşallah maçı alacağız. Hem kendim hem de takımım için elimden geleni yapacağım. Bizi güzel bir sezon bekliyor." dedi.

Başantrenör Nesimi Dağdoğan ise takımın sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürdüğünü, yeni 4 transferle ilk kez mücadele edecekleri ligde en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adasokağı'nın yeni transferleri, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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